ЗАРЕЖДАНЕ...
Мис България открива Италианския фестивал на красотата и прическата
©
Този специален моден акцент ще даде визуално и символично начало на XXXII издание на форума, организиран от Christian of Roma, и ще подчертае връзката между висшата мода, прическата и професионалната красота.
Роко Бароко е име, което повече от пет десетилетия е символ на неподражаем италиански стил, артистичност и лукс. Миналата година той вече остави своя отпечатък в България, когато гостува у нас със своя авторска колекция и специално създадени тоалети за Bridal Fashion. Тогава Christian of Roma беше сред официалните партньори на ревюто и отговаряше за визиите зад кулисите.
Тази пролет неговото вдъхновение ще оживее отново на сцената на фестивала чрез присъствието на Симона Бакърджиева и една рокля, която ще превърне откриването в среща между мода, стил и красота.
Официалното откриване на фестивала ще бъде направено от Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, който ще пререже лентата на събитието точно в 11 часа на 20 март пред Палата №2.
Веднага след церемонията публиката ще види Fantasy Hair Show на Наталия Муратова – световен шампион по фризьорство, известна със сценичните си артистични трансформации. Програмата ще продължи с демонстрации на щанда на Christian of Roma и с Masterclass "Make it Real“ на Руди Мостарда.
През следващите дни фестивалът ще предложи семинари на Джузепе Масколо, Саверио Палма и други международни професионалисти, както и двете ексклузивни вечерни събития – гала вечерята "A Night in Bloom“ и Night Show & Party "District Vibe“.
"Фестивалът не е просто витрина на нови продукти. Той е инструмент, с който помагаме на професионалистите да бъдат по-добри, по-подготвени и по-конкурентни. Именно затова съчетаваме обучение, артистични формати и силни визуални акценти“, казва Елена Кристиано.
Сред новостите във фестивалното пространство отново ще бъде и системата Koemia – технология за анализ на косата с изкуствен интелект, която ще бъде демонстрирана като част от иновативните решения за салонна грижа.
И тази година събитието ще има силно социално послание чрез партньорството с фондация "Светът на Мария“. Посетителите ще могат да закупят ръчно изработени изделия, създадени от хора с интелектуални затруднения, които фондацията подкрепя.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.