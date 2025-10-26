Новини
Миро: Етносът няма значение, важен е моралът
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:49Коментари (0)54
Един от най-големите гласове на българската поп музика сподели мисли за новата си песен, вярата, отговорността на артиста и уроците, които му е дал животът. 

Миро напомни, че всеки ден е подарък, а животът – възможност да направим добро: "Всеки ден, в който сме живи, е шанс. Всеки дъх е благодарност.“

Песента, която трябва да говори сама

Миро представи откъс от предстоящата си нова песен, чиято официална премиера ще бъде утре в 10:00 часа. Певецът обаче предпочете да не разкрива подробности за нея.

"Една песен трябва да говори сама за себе си. Когато хората я чуят и се разпознаят в нея, тогава е моментът да разказвам повече“ каза той пред NOVA. 

Певецът обясни, че не иска да убеждава публиката колко е хубава една песен, а оставя слушателите сами да решат това.

За агресията и морала

По повод на серията от случаи на насилие сред тийнейджъри, Миро говори за значението на морала и вярата, независимо от произхода.

"Имам приятели от различни среди, включително от махалата“, сподели певецът. "Ако едно момче оттам вярва в Бога, учи се и спазва законите, а друг, който ходи по чалгите, не спазва нито един... Етносът няма значение, важен е моралът“.

Той подчерта, че не дели хората по музикален вкус, но вярва, че всяко изкуство трябва да носи положително послание: "Музиката има силата да прави света по-добър. Това е отговорност. Използвам гласа си така, че да служи на доброто“.

За миналото, промяната и трезвостта

Миро откровено сподели за личната си промяна и борбата с алкохола, която вече шест години е зад гърба му. "Слава на Бога – вече шест години не пия. Понякога дори сънувам, че съм направил грешка и се будя с ужас. Но това ми напомня да бъда благодарен“, посочи той.

Според него истинската промяна идва отвътре: "Да спреш алкохола е промяна отвън навътре. Истинската промяна започва отвътре – когато душата се променя“.

За живота, смъртта и благодарността

Певецът говори с искреност за смисъла на живота и страха от смъртта, като подчерта, че не се страхува от края, ако е изпълнил своето предназначение: "Ако съм изпълнил причината да съществувам, няма да се страхувам. Ще си тръгна с благодарност. Но кога ще дойде този момент – това знае само Бог“.

За концертите и срещата с публиката

Миро сподели, че отново ще пее в "Арена София“ на 26 ноември, след като за първи път стъпи на сцената там преди години. "Първият път беше под дъжд и с много трудности, но и с огромна любов от хората. Този път сцената ще бъде в центъра – и аз ще бъда между хората. Там е моето място“, разказа той. 

Певецът призова феновете си да не чакат последния момент, за да си купят билети: "Най-големият празник е да пеем заедно и да сме заедно“.






Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
