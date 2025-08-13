Между Разлог и света: Изложба на Дара Цинзова, която си струва да посетите 

© Фотографска работилница НБУ По повод Световния ден на фотографията, младата и талантлива фотографка Дара Цинзова от Разлог за първи път ще представи своя самостоятелна изложба в родния си град, съобщиха от общината.



Изложбата ще се състои на 19 август от 11:30 часа на площад "Преображение“ и се осъществява със съдействието на Община Разлог.



"Между Разлог и света“ включва впечатляващи кадри, заснети в България, Гърция, Испания и Шотландия, а голяма част от тях носят вдъхновението на богатото фолклорно наследство на Разлог.



Дара вярва, че Разлог притежава богатство, което трябва да бъде съхранено и споделено. Наред с това младата фотографка иска да покаже и кадри от различни кътчета на света и да потопи зрителя в красотата и духа на чуждите земи.



"Обичам кадри, които не дават готови отговори, а оставят пространство за въпроси и размисъл. Вярвам, че всяка снимка се превръща в нова история в очите на този, който я гледа.“ – споделя Дара.



"Между Разлог и света“ е своеобразно пътуване – между миналото и настоящето, между близкото и далечното.



Потопете се в красотата и духа на родното и на далечните земи, уловени през нейния обектив.



Станете част от това пътуване!