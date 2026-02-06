ЗАРЕЖДАНЕ...
Месото в хладилника е посивяло: Безопасно ли е да го ядем?
© ФОКУС
Нека първо да уточним, че не винаги сивият цвят на месото означава, че е развалено. Лекото сивеене е често срещано при кайма или месо на парчета, които се допират. То се получава, когато месото е изложено на въздух и е извън защитена атмосфера. При мляно месо често вътрешността на каймата е сива, защото там липсва кислород и това е нормално и безопасно, предупреждава ФОКУС. Ако пържолите са посивели само на повърхността, но миришат нормално, са годни за консумация.
Не трябва да консумираме месото, което освен сив цвят, има миризма, наподобяваща амоняк. Също така, ако месото е лепкаво или лигаво е по-добре да го изхвърлите.
В магазина избягвайте да купувате месо в подута опаковка. Винаги проверявайте датата на годност и съхранявайте месото при правилна температура, за да избегнете риск от хранително отравяне.
Оптималната температура за съхранение на прясно месо в хладилник е между 0 и 4 градуса, което забавя растежа на бактериите. За дългосрочно съхранение във фризер е необходима температура от -18 или по-ниска, обяснява ФОКУС. Прясното месо обикновено издържа 2-7 дни в хладилник, докато замразеното – от 6 до 12 месеца.
Още от категорията
/
Глобиха Наум Шопов
11:17
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
05.02
Любо Нейков стяга сватба
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пластичен хирург: Жената нямаше нос и част от устата, не можеше г...
09:45 / 05.02.2026
Практична рецепта за натоварени дни
22:16 / 04.02.2026
Родените през тези 4 месеца ще претърпят обрат през февруари
13:00 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.