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|"Ìåñèíäæúð" ñå ñðèíà
Çà ïðîáëåìè ñ ïðèëîæåíèåòî àëàðìèðàò è ïîòðåáèòåëè â öÿëà Åâðîïà. Ïðè÷èíàòà âñå îùå íå å èçÿñíåíà. Îêîëî 80% íå ïîëó÷àâàò ñúîáùåíèÿ, à 20% èçîáùî íå ìîãàò äà ñå âïèøàò, óòî÷íÿâà "Ìèðúð".
Êîìåíòàðè (6)
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