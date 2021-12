Мегазвездата Джейсън Деруло идва в България

© Американският певец Джейсън Деруло, популярен най-вече с парчето си Talk Dirty To Me, ще посети България догодина. Той ще акостира на бургаското пристанище за първия си концерт у нас на 14 август 2022 г.. Гостуването му е част от европейското му турне, а билетите за събитието ще са в продажба от сряда. Това съобщиха организаторите на концерта Fest Тeam.



Пропуските ще могат да бъдат намерени в мрежите на ticketstation.bg на цени между 88 и 120 лв. до изчерпване на количествата или до 31.12.21. С VIP билети феновете ще могат да се снабдят срещу 200лв. без промяна за целия срок на продажба.



Припомняме, че Деруло е широко популярен с множество звездни колаборации зад гърба си с изпълнители като Стиви Уъндър, Кейт Ърбън, както и с дуети със съвременни поп звезди като Деми, Ловато, Аврил Лавин, Ники Минаж и Tesher



Певецът от хаитянски произход, който стана баща в началото на тази година, може да се похвали със 7 милиарда гледания в YouTube и над 200 милиона продажби. От старта на кариерата си през 2009, звездата е продал повече от 30 милиона сингъла, 11 от тях, сред които абсолютните хитове в България Wiggle, Talk Dirty, In My Head и Whatcha Say, му печелят статус на платинен артист.