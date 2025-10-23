Меган зарязва Хари и той се връща в двореца?

© Опасенията от поредния кралски развод избухнаха в медиите. Меган Маркъл "може да се откаже“ от съпруга си принц Хари, тъй като напрежението около желанието му да се завърне във Великобритания нараства.



Докато непокорният принц Хари продължава да прави намеци, че иска да се завърне в родината си във Великобритания, се изготвят "планове за действие в извънредни ситуации“, в случай че това доведе до раздяла със съпругата му Меган Маркъл , предава Radar Online.



40-годишният Хари проведе помирителна среща с баща си, крал Чарлз III, по време на продължително посещение в Англия през септември, което отбеляза първата му среща от 19 месеца след поставянето на диагнозата рак на монарха.



Докато беше там, принцът се радваше да участва в благотворителни организации, с които работеше, и се наслаждаваше на вниманието и обожанието, които някога получаваше като работещ член на британското кралско семейство.



Херцогът на Съсекс, спомняйки си за живота, на който някога се е радвал, е оставил 44-годишната Меган "притеснена, че Хари е въвлечен отново в стари модели на манипулация от семейството си “, според вътрешен източник. Тя е "изключително разстроена“ от мисълта да се върне във Великобритания



В резултат на това се разработва "план за развод“, в случай че дуото се раздели заради отказа ѝ да се премести от Калифорния. "Дворецът тихомълком изготвя планове за действие в случай на разцепление“, разкри източник от кралското семейство. "Мисълта е, че Хари може да настоява за завръщане във Великобритания, но Меган няма да иска да се връща от САЩ - и този разкол е потенциално опасен“, добави източникът.



Дворецът не иска Маркъл да разкрива повече тайни за семейството на Хари и взема мерки, според които тя не може да обсъжда кралското семейство в замяна на запазване на кралската си титла, пише "Телеграф".