|Меган срещу Виктория - още масло в огъня
Светлината на прожекторите е върху Бекъм
Трисерийният сериал на Виктория Бекъм в Netflix, който дебютира на 9 октомври, проследява пътя ѝ от световноизвестна поп икона до превръщането ѝ в един от най-известните модни магнати. Документалната поредица е широко хвалена за своята автентичност, качество на продукцията и нейното преоткриване като уважаван дизайнер. Няма нищо, което Виктория да не може да направи.
Запознати казаха пред RadarOnline, че топлото признание за проекта на Бекъм са повлияли дълбоко на Маркъл и нейното психично здраве, тъй като първоначалните ѝ очаквания не са били оправдани. Един източник каза: "Виктория постигна точно това, към което се е стремяла - безпроблемно се превърна от знаменитост в надеждна бизнес фигура. Меган се опитва да се утвърди като културна сила, но документалният филм на Виктория напълно я засенчи".
От приятелство до... търкания?
Двете известни дами бяха големи приятелки. Виктория е създавала дрехи за Меган, докато все още беше част от британското кралско семейство, а семейство Бекъм присъства на сватбата на Меган и Хари през 2018 г. Въпреки това, отношенията им изглежда са се влошили, след като се появиха нови твърдения, че Маркъл е вярвала, че Виктория е изнесла истории в пресата, обвинение, което самата Бекъм отрече по онова време. Оттогава обаче приятелството им вероятно никога не е било възстановено. Тези минали напрежения сега изглеждат по-ясни на фона на успеха на дизайнерката. Контрастът между документалния сериал за Виктория по Netflix и по-скромната продукция за Меган в същата платформа се възприема от някои като достатъчен, за да породи разочарование в бившата актриса.
Според запознати, Меган е "разтърсена“ от контраста в резултатите. Успехът на шоуто на Бекъм се възприема от някои в Холивуд като въплъщение на това, което Маркъл се е стремила да стане: фигура на власт и уважение отвъд славата и миналите обстоятелства. Фактът, че Бекъм изглежда е постигнала точно тази реакция "без усилие“, е засегнал много.
