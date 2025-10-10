ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меган и Хари с план за връщане във Великобритания
Според редактора на Daily Mail Ричард Идън, бившата актриса е започнала плана си да "стопли“ отчуждените си членове на семейството и "британците“, като се появи на Седмицата на модата в Париж в събота.
"Престоят на Меган във Франция беше част от "заговора на естаблишмента““, пише журналистът в статия, публикувана в четвъртък.
"Какво може да е по-хубаво от снимки, на които тя е посрещната с целувки от европейската модна компания, както и от върховната звезда на Vogue, Ана Уинтур?“, добави Идън.
"Проект "Размразяване“ има за цел да стопи тази враждебност, надграждайки върху предполагаемия успех на посещението на херцога във Великобритания миналия месец, когато той осъществи благотворителни ангажименти и, което е най-важно, беше поканен в Кларънс Хаус за чай с крал Чарлз“, продължи той, визирайки първата среща на Хари с баща му от 19 месеца.
Идън обясни, че 41-годишният Хари след това пътувал от Обединеното кралство до Киев, Украйна, където се е качил на същия влак като министъра на външните работи Ивет Купър, която според съобщенията се възхищава на херцога на Съсекс и "иска той да играе по-голяма роля в обществения живот“.
Докато беше в чужбина, Хари също така каза пред "Гардиън“, че се надява да върне във Великобритания 44-годишната Маркъл, заедно с децата им, 6-годишния принц Арчи и 4-годишната принцеса Лилибет, след като привилегиите им за сигурност бяха отнети по-рано тази година, пише "Телеграф".
