Медикаментите за по-добър сън могат да имат негативен ефект върху мозъка 

© Проблемите със съня са често срещани и също толкова често прибягваме до различни лекарства, за да се справим с тях. Със сигурност да не можем да заспим или да се будим посред нощ не е приятно на никого, но вероятно не сме се замисляли, че медикаментите за по-добър сън също могат да имат негативен ефект.



Ново изследване на учени от University of Rochester и University of Copenhagen обръщат внимание именно на него. По време на нощната почивка мозъкът ни се "прочиства" от токсините, които се натрупват в него под формата на плаки и могат да станат причина за диагностициране с деменция или болест на Алцхаймер. Оказва се обаче, че този процес може да се наруши от приема на приспивателни.



За почистването на мозъка се грижи глимфната система, чиято функция е да отстранява метаболитни отпадъци. Тя действа на пълни обороти, докато спим, затова е много важно да го правим достатъчно дълго и качествено - по този начин поддържаме мозъка си млад и здрав.



Учените правят сравнението, че все едно пускаме миялната, когато си лягаме, а на сутринта се будим с чист мозък. Този процес представлява голям интерес за тях, затова и го поставят под специално наблюдение, използвайки опитни мишки. И така се установява, че мозъчните стволове освобождават тънки вълни с молекули норепинефрин на всеки 50 секунди по време на фазата на дълбок сън.



Въпросното вещество е и в основата на отговора "бий се или бягай" и е свързано с повишаване на кръвното налягане като подготовка на тялото за стресови ситуации. А ритмичното съкращаване и разширяване на кръвоносните съдове в мозъка подпомага отпадъците в него да се изхвърлят по-лесно с течностите наоколо.



След това учените дават на мишките лекарство за безсъние, съдържащо веществото золпидем. И се установява, че с него те заспиват по-бързо, но активността с отделяне на норепинефрин е намалена наполовина, а транспортът на течности от мозъка - с 30% в сравнение с тези мишки, които не приемат медикамента, обяснява New York Post.



Заради това откритие учените предполагат, че лекарството за сън има негативен ефект върху очистващия процес в мозъка по време на сън. Това е първото подобно изследване, откриващо зависимостта, за която се предполага, че може да съществува и при приема на други лекарства за сън.



И понеже употребата им, както и инсомнията, са все по-разпространени, е необходимо да има яснота доколко ни помагат и доколко ни вредят. На този етап обаче няма подобни проведени експерименти с хора. Затова е добре, ако имаме проблеми със съня, внимателно да подбираме какво пием и да се придържаме по-скоро към природните алтернативи, пише lifestyle.bg.