Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Меди: Истинската музика е в оперите и оркестрите, но там няма уискита и танцьорки
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:50Коментари (0)92
© NOVA
"Да задържиш любовта на хората, да задържиш вниманието на хората – това е истинска битка. Затова бих се нарекъл оцелял“, споделя певецът Меди пред NOVA.

Меди разказва за детството си, белязано от предразсъдъци и етикети. 

"Когато растеш с предубеждения в хората – ‘този ще се върне там, откъдето е дошъл’, ‘този не става за нищо’ – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш“, казва той. 

Изпълнителят говори открито за дискриминацията, с която се е сблъсквал: 

"Хората, които определят някого по цвета на кожата му, по етноса или сексуалната ориентация, показват колко са глупави.“ 

Меди обаче подчертава, че не иска да бъде възприеман като говорител на малцинствата: 

"Не искам да съм адвокат на етническите българи, едва ли не защитник. Ако не си образован, не даваш добър пример на децата си и не си плащаш сметките – заслужаваш отношението, което получаваш.“ 

От срама към промяната 

Певецът признава, че дълго време е изпитвал срам от произхода си: 

"Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват.“  С времето обаче гледната му точка се променя. "Искам те да изберат друго – да бъдат образовани, добри хора, добри граждани“, казва той. Днес, когато името му стои редом до известни личности в престижни класации, Меди приема успеха с усмивка: "Е, край. Вече виждам заглавието – ‘От махалата до "Форбс“’.“ 

За сцената, самотата и гласа като оръжие 

Меди вярва, че не скандалът, а талантът гради истинска кариера: "Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера.“  Той не крие, че често се пита защо певци без особен вокален потенциал пълнят клубове: "Истинската музика в съвършената ѝ форма е в оперите и оркестрите… но там няма уискита и танцьорки.“ Зад сценичния блясък стои и самотата: "Докато съм на сцената, пея пред хиляди… и после се прибирам сам. Понякога си задавам въпроса – и точно това се чува. Нищо не се чува.“ 

Фокус върху развитието 

За Меди успехът е вътрешен процес, не състезание: "Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си.“ За него музиката не е само професия, а начин да изрази себе си: "Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта.“ 

На 8 март в зала "Арена 8888“ Меди ще представи концерт, който описва като личен и биографичен: "Това не е просто музика. Това е огромно предизвикателство за мен. На този концерт няма просто да пеем – ще се опознаем. Искам те да ме познават.“ За Меди е важно публиката му да разбере човека зад песните – не само гласа, а историята, борбите и победите.

Още по темата: общо новини по темата: 967
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/162 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Руски дронове над европейското въздушно пространство
Разпадането на правителството “Желязков”
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: