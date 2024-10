Мащабен филм за историята на Bugatti излиза на голям екран

© След Lamborghini: The Man Behind the Legend от 2022 г. и Ferrari от 2023 г., италианският продуцент Андреа Йерволино вече работи върху следващия си биографичен филм. Този път лентата ще е фокусирана върху Еторе Бугати. Това звучи добре, но предвид доста слабите му първи два фирма, особено този за Lambo, новият му проект не ни кара да тръпнем. Но дано грешим.



Лентата ще проследи живота на Еторе Бугати от ранните му дни до основаването на компанията през 1909 г. Филмът ще се фокусира върху възхода на производителя на суперавтомобили към успеха в началото на ХХ век, както и около борбите около компанията след смъртта на сина му през 1939 г.



Снимките ще са във Франция и Италия в началото на 2025 г.



"След успеха на нашите филми за Lamborghini и Ferrari, аз съм развълнуван да представя още една глобална автомобилна икона на екрана“, каза Йерволино.



"Bugatti ще бъде филм, който почита страстта и иновациите, които определят един от най-емблематичните автомобилни производители на всички времена.“



Все още не са ясни имената на режисьора и актьорите. Може да се предположи, че ще участват сериозни имена. Адам Драйвър изигра Енцо Ферари в едноименния филм, режисиран от Майкъл Ман, докато Франк Грило режисира биографичния филм за Lamborghini.



Сега на дневен ред очакваме мини поредицата по Netflix за живота на легендата Аертон Сена, пише carmarket.bg.