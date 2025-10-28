ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартина на Слави: Той е уникален
Зрителите познават брюнетката от ежедневната й поява на малкия екран, където всяка вечер, в продължение на 11 години, танцуваше в популярното шоу на Слави Трифонов. В интервю за "Преди обед" тя разказа как е станала част от екипа на Дългия, за отношенията си с него и останалите й колеги и как се е променило всичко, след като се раздели с предаването.
"От малка обожавах да танцувам. Когато ходих по дискотеки танцувах до сутринта. След като отидох да уча в НСА, в балета всички сме гимнастички, срещнах едно момиче, с което се знаехме от състезания. Тя ми даде номера на хореографката, чухме се и така 11 години", разказа Мартина. "В "Шоуто на Слави" научих страшно много неща. Никога не съм казвала, че отивам на работа, обожавах мястото на което танцувам. Научих се как да работя с екип, да работя с различни хора".
През годините в медиите неведнъж името й беше свързано с това на Трифонов не само по отношение на професионалните им взаимоотношения, но и за лични такива. Двамата обаче не коментираха по никакъв начин дали са във връзка или не. Към днешна дата Мартина е категорична, че може да каже само хубави неща за бившия си шеф, въпреки че двамата не са се виждали и чували от много време.
"На този етап не поддържам никакви отношения със Слави, но той е уникален шеф. Мога да кажа само хубави неща за Слави и като шеф, и като професионалист. Върши си работата и успява да извади най-доброто от всеки", категорична беше Мартина.
Двамата с любимия й Николай се запознали в спортната зала, където той за кратко й станал треньор по бокс. "Веднага усетих, нещо прескочи и така се случиха нещата", сподели спортистът.
Въпреки че са заедно от много години вече и са родители на четири деца, те нямат сватба, или поне не традиционна, а... шаманска. Оженил ги техен приятел, шаман, който е завършил и медицина. Въпреки това Мартина вече се представя с фамилията на мъжа си, след като успяла да смени официално името си.
Двамата се занимават с психосоматика, завършили са много курсове свързани с холистичното здраве и с козметология, пише Dir.bg.
