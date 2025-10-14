© виж галерията Мартин Елвиса може и да се е върнал в прегръдките на бившата си любов Йоана, но сърцето му явно още не е затворило страницата "Даниела“. Бизнесменът, който отскоро демонстрира идилия с половинката си, изненадващо избухна в социалните мрежи именно след интервю на Даниела Рупецова от "Ергенът“ – жената, която някога му разби сърцето.



В ефир красавицата призна, че харчи между 50 и 60 хиляди лева месечно, но въпреки това "пести за апартамент“. Изявлението ѝ явно подейства като сол в стара рана за Елвиса, който не издържа и я атакува публично в Instagram.



"Как се нарича жена, която е безработна, няма образование и професия, а излиза в национален ефир и казва, че харчи 50-60 хиляди лева месечно и си е купила апартамент със спестени пари?“, попита той саркастично последователите си.



За капак, Мартин добави анкета с "възможни отговори“, сред които:



– Любовница (13%)



– Елитна компаньонка (48%)



– Платена жрица на любовта (22%)



– Късметлийка от тотото (16%)



Почти половината гласували посочиха варианта "елитна компаньонка“, което според Елвиса доказвало, че обществото не вярва в приказки без труд и образование.



Но всички се питат едно: ако Мартин е толкова щастлив с Йоана, защо още следи всяка дума на бившата си и ѝ посвещава цели анкети? Може би любовта към Даниела още не е отшумяла – просто е заменена с по-тиха, но видимо болезнена ревност, пише Intrigi.bg.