Ергенът Мартин Елвиса не спести на Анна Шермин нищо от това, което мисли за нея и постъпките й в риалитито, което тя напусна за радост на зрители и участници. Ето какво каза Марто:"Случи се чудото! Шерминатора си тръгна! Купонът започва и ще празнуваме, драги зрители! Немислимото се случи!“, ликува Елвиса още в началото на видеото, оставяйки ясно да се разбере колко е чакал този момент."Една прос… жена по-малко в предаването. Сега ако може най-хубавото ще бъде да не я викат никъде! Никакви ‘Преди обеди’, никакви подкасти… никъде!“Според него моделката тепърва ще се появява навсякъде, независимо, че никой не я харесва."Пълна изолация за такива жени! Жалко, че няма да се случи. Ще ѝ чуем наизустената версия – как работи, как имала бизнеси, как не била интимна с Краси… явно вече това е нещо необходимо!“, добави той саркастично.