Мартин Елвиса избира новия ерген, вече има няколко кандидати

© Мартин Елвиса помага в търсенето на новия "Ерген" на България.



Николов, който бе главният герой в последния сезон на най-одумвания риалити формат у нас, разглежда кандидатите, които да го заместят в задаващия се следващ сезон догодина.



Кастингът отдавна е отворен и вече има доста мераклии, които искат да влязат в ролята на "Ергенът".



Разбира се, продукцията също търси мъже, които да влязат в "главната роля" на предаването. Основно се разглеждат профили в социалната мрежа. През миналата година повече от 250 души са таргетирани за участие. Докато изборът се сведе до трима, минават куп месеци.



Самият Мартин разкри, че помага в избирането на най-важния човек за шоуто. Николов, който си тръгва от формата с Даниела, но бързо се разделя с нея, обсъжда потенциалните си заместници с най-важния човек във формата - продуцента Ники Николов. Телевизионерът се допитва до Елвиса, защото той безспорно взриви телевизията с изявата си в "Ергенът". Преди време дори Николов призна, че Мартин изнася целия сезон на предаването. А сега търси някой като него, който отново да избута шоуто. И да вдигне още повече рейтинга на формата, който редува спадове и върхове.



"В търсене на новия Ерген", написа Елвиса под снимка, на която с продуцента гледат в телефона на телевизионера, като най-вероятно Николов показва на Мартин избрани от него до момента мъже, имащи качества да са на неговото място.



По информация на "България Днес" продукцията вече има няколко варианта за следващия ерген. Следват обаче куп интервюта. А също така и Елвиса ще има думата.



Не е изключено новият ерген на България отново да бъде добре познат за широката аудитория. Така бе и с Елвиса, който години по-рано се пробва в друг формат - "Игри на волята", където шокира всички и стигна до финала на тежкото състезание. Колегата му "ерген" Виктор Русинов пък стана популярен след спечелването на титлата "Мистър България", а също така се бе пробвал и в "Игри на волята".



Иначе за 5-ия сезон на шоуто още не се знае нищо. Единственото, което е сигурно, че ще снима през зимата. А през февруари ще се появи на екран в ефира на Би Ти Ви. Локацията обаче не е ясна, като вариантите са няколко азиатски дестинации.



В същото време Елвиса продължава да е категоричен, че няма жена до себе си. Мартин редовно е засичан в компанията на засукани девойки. Приписвани са му и много от момичетата, минали през миналата година в "Ергенът".



"Някъде има жена, която е перфектна за мен. Само едно се моля наистина - да я срещна", сподели в едно от редките си интервюта Елвиса преди няколко месеца.