Мартин Елвиса не скри възмущението си от това, което се случва в този сезон на "Ергенът". В "Преди обед" той сподели:"Тези момичета постоянно искат, искат, искат... все искат нещо от мъжа. Не се ли вдигна много летвата? Какво дават жените при положение че искат всичко това от мъжа - да е това, това и това!"Половинката на Криско Цвети се включи в темата на разговора, като сподели:"Живот, атмосфера, уют, доверие, подкрепа...", опитвайки се да обясни какво внася жената във връзката.Водещият Петър Дочев също се намеси със саркастичен коментар към Елвиса:"Това малко ли е, Марто?""Да!", отговори Мартин.