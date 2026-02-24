Сподели close
Мартин Елвиса не скри възмущението си от това, което се случва в този сезон на "Ергенът". В "Преди обед" той сподели:

"Тези момичета постоянно искат, искат, искат... все искат нещо от мъжа. Не се ли вдигна много летвата? Какво дават жените при положение че искат всичко това от мъжа - да е това, това и това!"

Половинката на Криско Цвети се включи в темата на разговора, като сподели:

"Живот, атмосфера, уют, доверие, подкрепа...", опитвайки се да обясни какво внася жената във връзката.

Водещият Петър Дочев също се намеси със саркастичен коментар към Елвиса:

"Това малко ли е, Марто?"

"Да!", отговори Мартин.