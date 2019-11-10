Ìàðèÿ ñ íîâ ñïîíñîð, âå÷å ñå ïðîäàâà ñêúïî

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:08 / 10.11.2019Êîìåíòàðè (1)48
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Â ÷àëãà ñðåäèòå ñå ãîâîðè, ÷å Ìàðèÿ óìèøëåíî å íàäóëà öåíàòà ñè, çà äà íå ÿ âèêàò ïî ó÷àñòèÿ. Òàêà ïðîöåäèðàøå äîêàòî áå ñúïðóãà íà Õðèñòèÿí Ãóùåðîâ. Òîãàâà òÿ ñè âäèãíà õîíîðàðà è âñè÷êè çàâåäåíèÿ îòêàçâàõà äà ÿ êàíÿò.









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