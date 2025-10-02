Новини
Мария Игнатова и Нойзи със специален повод
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:48Коментари (0)75
©
Мария Игнатова и Ивайло Цветков - Нойзи отбелязаха четвъртата годишнина на семейство, известна още като "ленена сватба".

Празникът им е не само личен повод за радост, но и символичен етап в развитието на брака им. Въпреки че и двамата обикновено пазят личния си живот в тайна, тази година Мария реши да сподели с последователите си в социалните мрежи романтичен кадър, на който с Нойзи са прегърнати и усмихнати.

Снимката е придружена от кратък, но ясен намек към всички, които са се съмнявали в стабилността на връзката им - те все още са заедно и изглеждат щастливи. Любовната история на Мария и интелектуалеца Ивайло започва преди няколко години и преминава през редица изпитания, но също така и през силни моменти на подкрепа и близост.

След като стават двойка, животът им неизбежно попада под вниманието на медиите. Нойзи преживява труден период, след като е заловен да шофира под влияние на алкохол, което предизвиква вълна от публични реакции. Вместо да се отдръпне, Мария застава до него, избирайки да защити личното им пространство и да подкрепи партньора си. Тази сплотеност става още по-очевидна, когато двамата успяват да съхранят връзката си далеч от светския шум.

Те сключват брак през септември 2021 г. в манастира “Рождество Богородично" в село Житен. Сватбата е интимна, на нея присъстват само най-близките им хора. Избират скромна церемония, която отразява техния личен стил - без излишен блясък, но с много емоция и дълбоко значение, пише Ретро.

