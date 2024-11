Мария Бакалова в нова роля

© След номинацията за Оскар за участието ѝ в "Борат 2" предстоящите роли за Мария Бакалова в холивудски продукции валят една след друга.



Актрисата вече бе избрана за няколко значими роли в някои от най-очакваните филми, сред които "Стажантът", където се превъплъщава в Ивана Тръмп, както и "Пазители на галактиката: Volume 3", където пък озвучава кучето Козмо. И освен че сътрудничеството ѝ с Джеймс Гън за DC вселената ще продължи (както стана ясно наскоро), скоро ще я видим и в други игрални филми.



След като само преди дни излезе трейлърът на екшъна Dirty Angels, в който участва и Ева Грийн, разбираме, че ни предстои да гледаме Мария Бакалова и в нов вълнуващ трилър.



В No Way Off българската актриса ще си партнира с Питър Мълън, познат с ролите си в "Децата на хората", "Боен кон" и My Name Is Joe. Докато филмът тепърва предстои да бъде представен на American Film Market, където ще търси международни партньори, вече знаем и малко за сюжета.



Действието в No Way Off се развива на Бъдни вечер, когато младата майка Лора и малкият ѝ син чакат на спирката. Когато автобусът пристига, се оказва, че шофьорът му носи маска на Дядо Коледа. Но Лора се качва и вече изтощена, рухва на една от седалките и заспива. Когато се събужда, навън вече е нощ, а автобусът се носи по магистрала, на километри извън обичайния си маршрут. Тя и спящото ѝ бебе се оказват единствените останали пътници. За да се измъкне обаче, ще трябва някак да надхитри шофьора.



Според Deadline филмът е вдъхновен от трилъри, в които действието се развива основно на едно място, като "Опасни води", "Погребан" и "Плячка", а също така е сравняван и дори с "Дуел" на Стивън Спилбърг и "Паник стая" на Дейвид Финчър и с Джоди Фостър в главната роля.



Режисьор на предстоящия No Way Off е Брайън Кели, познат с работата си по сериалите "Имението Даунтън", "Дракула" и "Друговремец". Сценарист пък е Габи Хъл.



Новия си филм режисьорът определя като сбъдната мечта. И допълва: "No Way Off има брилянтен актьорски състав и убийствен сценарий, нямам търпение", пише lifestyle.bg.