Мария Бакалова с нов филм
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:45
Номинираната за "Оскар“ българска актриса Мария Бакалова и Джорджина Кембъл ще си партнират с Лакийт Станфийлд в независимия трилър Double Blind, режисиран от Джон Хайъмс, съобщава сайтът Deadline.

Според непотвърдена информация филмът разказва историята на учен, който разработва лекарство против деменция, но постепенно започва да "губи представа за времето“ и животът му излиза извън контрол. Това, което първоначално се проявява като кратка загуба на памет за няколко минути, бързо се превръща в загуба на часове и дни.

Когато след пореден припадък той открива, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва напрегната надпревара с времето, за да нареди парчетата на пъзела, преди да загуби паметта си напълно.

Подробности за персонажите все още не са известни. Продуценти на филма ще бъдат Дейвид Липър от Latigo Films, Том Бътерфийлд от Culmination Productions и Ричард Рийд от BuzzFeed.

През миналата година Бакалова изигра Ивана Тръм заедно със Себастиан Стан и Джеръми Стронг във филма на Али Абаси "Стажантът“, който имаше премиера на кинофестивала в Кан през 2024 г. Тя участва и в продукцията "Триумф“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, официалното българско предложение за "Оскар“ за най-добър международен игрален филм.

Предстои Бакалова да участва заедно с Райън Рейнолдс и Кенет Брана във филма Mayday на Apple, режисиран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстайн, пише Ladyzone.

