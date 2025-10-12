ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Марая Владимирова спечели голямата награда Модел на България
Младата дама впечатли журито не само с външността си, но и с интелекта и увереното си сценично присъствие. С титлата Марая си спечели и правото да представи България на световния конкурс Model of the Universe“ който ще се проведе следващата седмица в Корея. Тя заминава още в понеделник за Сеул, където ще се съревновава с над 90 участнички от цял свят. “Щастлива съм и сега имам само 5 дни да се подготвя за Корея, което за мен ще е доста напрегнато, започвам да уча народен танц, с който ще представя България на сцената в Сеул", каза за "Телеграф“ миската.
На финала на националния конкурс в София се явиха 14 претендентки от различни градове на страната. Освен Марая Владимирова в челната тройка се наредиха още Изабела Георгиева – носителка на титлата "Топ модел на България“, Вероника Георгиева бе избрана за "Фотомодел на България“ а Преслава Василева от Габрово стана първа подгласничка в конкурса, за която любопитното е, че е професионален съдия по футбол.
Конкурсът премина в три тура – дефиле с ежедневни тоалети, тур по бански костюми, който предизвика най-силните аплодисменти, и финален тур с впечатляващи вечерни рокли на българската дизайнерка Лора Лиува.
Водеща на церемонията беше актрисата и модел Анна-Мария Чернева, която внесе допълнителен блясък на вечерта.
В състава на журито влязоха носителки на престижни национални и международни титли, сред които Мис България и Лейди България. Председател на журито беше Марина Цветанова – "Мис България“, която наскоро се завърна у нас с титлата "Модел на Европа“ от световен форум.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 906
|предишна страница [ 1/151 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: