Марая Кери ще пръска магия с ново турне

© Instagram Световно известната певица Мария Кери обяви турне в Instagram профила си, видя Blagoevgrad24.bg.



Изпълнителката на култовата песен "All I Want For Chrismas Is You", съобщи, че предстоящото турне, с което ще зарадва феновете си, стартира на 15-ти ноември и ще продължи до 17-ти декември.



Името на турнето е "Merry Christmas One And All Tour", а певицата обяви, че "истинското размазване започва"