© виж галерията Президентът на САЩ Джо Байдън и Марая Кери се срещнаха в Белия дом във видео, разпространено в четвъртък. Двамата превърнаха непринуден разговор в голяма обиколка на коледната украса, докато звучеше вечната коледна песен на поп дивата "All I Want For Christmas Is You“.



В клипа, публикуван в акаунта на Байдън в X, "Кралицата на Коледа“ се ръкува с главнокомандващия и те изразяват взаимното си възхищение. "Аз съм фен“, казва той. "Аз съм фен!“, отговаря тя.



"Искам да знаете, че...“, казва президентът, след което пуска "All I Want For Christmas Is You“ ("Всичко, което искам за Коледа, си ти") на телефона си. "О, обичам!“, отговаря Кери.



"Хайде“, казва президентът, и двамата с Кери тръгват на обиколка на празничните украшения в Белия дом, докато нейният хит звучи, предаде HuffPost.



Тя и нейните 12-годишни близнаци Марокан и Монро позират за снимка с Байдън, а след това звездата намества една от играчките на елхата. "Сега е перфектна“, заявява тя с широка усмивка.



Кери изнесе концерт в близкия град Балтимор на 15 декември и посети Байдън по някое време "миналата седмица“, сподели тя. Певицата отбеляза момента със снимки в Instagram, като написа: "Имах удоволствието да се срещна с президента Байдън и вицепрезидента Харис в Белия дом, за да посрещнем празничния сезон! Докато бяхме там, успяхме да разгледаме целия празничен декор и да разпръснем малко настроение!“