Марая Кери - горда майка на 14-годишни близнаци

© Instagram Марая Кери се наложи като Кралицата на Коледа. И това няма как да е иначе. "All I Want for Christmas Is You" отново е хитът на празниците, а онлайн изданията се надпреварват да броят милионите, които певицата печели всяка година от песента. Но как прекарва празниците Кралицата? Отговорът е прост - като нас, със семейството си.



За Коледните празници Марая Кери е била в Аспен, Колорадо, където обикновено прекарва Коледа, като и тази година тя е била с децата си - близнаците Марокан и Монро. Това стана ясно от публикация в Instagram на певицата.



Hello отбелязват колко са пораснали децата й, които през април ще станат на 14 г.



От предишни публикации пък стана ясно, че на Бъдни вечер семейството й е празнувало с паста със сос от бели миди. Марая Кери пък е била с ефектна кадифена рокля в червено и диамантена огърлица, пише Edna.bg.