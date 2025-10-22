ЗАРЕЖДАНЕ...
|Марая Кери е обявена за Личност на 2026 г.
Звездата ще бъде почетена на годишната гала вечер, която се провежда в конгресния център в Лос Анджелис на 30 януари - два дни преди наградите Грами.
Марая е избрана за наградата заради приноса си към музиката, както и за филантропските си действия, като например оказването на помощ на засегнатите от урагана Катрина и пандемията от коронавирус.
56-годишната певица основава и "Лагер Марая“, за да помага на младежи в неравностойно положение, в партньорство с Фонда за свеж въздух, като се застъпва за развитието на здравеопазването и образованието.
Харви Мейсън-младши, изпълнителен директор на Академията за звукозапис и MusiCares, заяви: "За нас е чест да признаем Марая Кери за тазгодишната личност на годината на MusiCares, истинска творческа сила и талант, който се среща веднъж в поколение.“
"Нейното артистично майсторство и гласът ѝ помогнаха да се оформи звукът на нашето време. Очакваме с нетърпение да отпразнуваме забележителната ѝ кариера в тази много специална вечер.“
Певицата на "All I Want for Christmas Is You“ се присъединява към славен списък с носители на наградата "Личност на годината“ на MusiCares, сред които са Джон Бон Джови, Джони Мичъл и Доли Партън.
Тереза Уолтърс, изпълнителен директор на MusiCares, коментира: "Влиянието на Марая Кери се простира далеч отвъд забележителното ѝ артистично майсторство.“
"Тя използва платформата си последователно, за да предоставя осезаема подкрепа на общностите, независимо дали чрез помощ при бедствия, овластяване на младежите или програми, които помагат на тези, които се сблъскват с пречки пред възможностите.“
"Нейната работа е пример за ценностите, залегнали в основата на MusiCares: създаване на системи за грижа, които издигат хората и гарантират, че музикалните професионалисти и общности могат да процъфтяват.“
"Почитането ѝ като Личност на годината отбелязва както невероятното ѝ музикално наследство, така и отдадеността ѝ да бъде смислена защита в живота на другите.“
