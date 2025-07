Малко село в Южна България с едва 163 жители ще бъде домакин на над 40 000 рок фенове

© Започва петото издание на рок фестивала в Долината на виното край чирпанското село Могилово (б.р. - на около 80 км от Пловдив). Тазгодишното издание ще се проведе от днес до 13 юли включително.



Въвежда се временна организация на движението за дните 11, 12 и 13 юли във връзка с провеждането на музикалното събитие.



Определени са маршрути за пристигане и отпътуване на посетителите на фестивала. Организацията на движение ще се регулира от полицията.



За всички пристигащи от посока София препоръчваме маршрута през град Чирпан – с. Спасово – с. Изворово – с. Могилово (син маршрут), слизайки на отбивката на километър 179 по магистрала Тракия. Участъкът от пътя, който беше в ремонт при прелеза между гр. Чирпан и с. Спасово е завършен с положена нова асфалтова настилка. Всички пристигащи ще паркират на западния паркинг №4, откъдето има осигурен безплатен шатъл до фестивалната зона от 13:00 часа до приключване на концертите във всеки един от трите дни.



За всички пристигащи от посока Бургас по магистрала Тракия или от Стара Загора по главен път Стара Загора – Чирпан (червен маршрут) - препоръчваме да се използва маршрута през с. Винарово – с. Могилово (червен маршрут). В зависимост от часа на пристигане колите могат да бъдат паркирани на паркинг 1, паркинг 2 и паркинг 3 при входа на с. Могилово, като след запълването на местата там, ще бъдат пренасочвани към западния паркинг №4, откъдето има осигурен безплатен шатъл до фестивалната зона от 13:00 часа до приключване на концертите във всеки един от трите дни.



За всички с резервации в село Могилово, да използват червения маршрут. Нека добре пътуването си, да пристигнат възможно най-рано, да шофират внимателно, да проявяват търпение и да спазват указанията на органите на реда, които ще регулират движението във фестивалните дни.



Фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley започва в петък и ще продължи до неделя вечер. Manowar, W.A.S.P. и бандата на Alice Cooper са хедлайнерите в трите фестивални дни. Трите банди се очакват да привлекат хиляди фенове от цялата страна.



Началото ще бъде поставено днес в 18:30 часа, когато на сцената излиза шведската метъл банда “Tungsten". Веднага след тях в 19:45 ще забие немската банда “Brainstorm". В 21:15 идва ред за немската пауър метъл машина “Orden Ogan", които гостуват у нас за първи път. Кулминацията ще настъпи в 23:00 часа, когато легендарните музиканти от “Manowar" ще се завърнат на българската сцена и отново ще зарадват феновете си у нас.



В съботния ден купонът започва още в 17:30 с “epic metal" групата от съседна Гърция – “Triumpher". В 18:30 на сцената се качват италианците от пауър/фолк метъл бандата “Elvenking", а в 19:45 феновете ще подгреят с шведите от “H.E.A.T."



Виртуозният китарист Michael Schenker ще свири заедно с неговата група от 21:15, а хедлайнер във втората вечер е американската хеви метъл група “W.A.S.P."



В неделя, 13 юли, началото отново е от 17:30 с “Twilight Force" от Швеция, а продължението е от 18:30 с “Kissin’ Dynamite" – германската хард рок и хеви метъл банда.



В 19:45 на сцената ще излезе изумителната вокалистка на “Nightwish" – Floor Jansen. В 21:15 часа, музикантите от “Doro Pesch" се завръщат на “Мидалидаре", след като бяха част от първото издание на фестивала през 2017 година.



Грандиозният финал ще бъде поставен от Alice Cooper в 23:00 часа!



Освен музиката, феновете на място ще могат да се включат в множеството активности като футболни турнири, детски представления, рок куизове, турнири по табла и много други.



Миналогодишното издание на фестивала събра над 40 000 души, които посетиха Могилово за трите фестивални дни на концертите и видяха изпълнители като Accept, Mr. Big, Saxon, Beast in Black, Axel Rudi Pell, Hammerfall, Steel Panther, O'Reillys and the Paddyhats и Deep Purple.