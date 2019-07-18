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|Малкият Валери мечтаеше да стисне ръката на Слави Трифонов и го направи
В крайна сметка Алисия го заведе в шоуто, когато тя гостува. Двамата разменили по няколко думи и малкият Валерко бил суперщастлив, пише "България днес".
Малчуганът се докосна и до друг свой идол - Краси Радков. Комикът пускал лаф след лаф пред наследника на Божинов и дори си направи селфи с него.
Коментари (2)
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преди 1 ч. и 2 мин.
-2
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