Във времена, когато цената на тока е постоянна тема на разговор, често се вторачваме в големите уреди, а пропускаме детайлите, които реално "топят“ бюджета ни. Не е необходимо да живеем на тъмно, за да спестим – понякога е въпрос на навик и няколко хитри трика, които не изискват нито лев инвестиция.

Скритият капан на "спящия режим"

Знаете ли, че телевизорът, кафемашината и дори зарядното, оставено в контакта, продължават да "смучат" ток, дори когато не ги ползвате? Този феномен се нарича "вампирска енергия", пише ФОКУС. Сумата на месец може да изглежда малка, но на годишна база тези уреди буквално изяждат една ваша вечеря в ресторант. Решението е просто – разклонител с ключ, който прекъсва всичко с един замах.

Хладилникът не обича компанията на печката

Много често при обзавеждането гледаме естетиката, но поставянето на хладилника в близост до готварската печка или под директна слънчева светлина е сигурен начин да вдигнете сметката си, споделя ФОКУС. Уредът започва да работи на двойни обороти, за да поддържа вътрешната си температура. Осигурете му малко "въздух“ и го дръжте далеч от източници на топлина.

Изкуството на готвенето с остатъчна топлина

Старите домакини го знаят, но ние често го забравяме – фурната и котлонът изстиват бавно. Ако изключите уреда 10 минути преди ястието да е напълно готово, то ще се допече само. Този малък жест, повторен всеки ден, може да намали потреблението на енергия за готвене с близо 15%.