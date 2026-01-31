People.
''Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа. Обичам те! Ще се видим по-късно“, написа Кълкин.
Актрисата, която всяка Коледа "влиза" в домовете на милиони хора по света с образа си на Кейт Маккалистър - майката на Кевин от "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.
Причината за смъртта все още е неизвестна.
О`Хара спечели сърцата на публиката през годините с десетките си роли, сред които на Мойра Роуз в "Шитс Крийк", Делия Дийц в "Бийтълджус 2" и много, много други. Звездата е носител на две награди "Еми“, отличието "Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори. А през 2017 г. беше удостоена с Ордена на Канада.
