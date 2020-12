© Македонският певец и шоумен Игор Джамбазов отправи доста интересен поздрав към министър-председателя Бойко Борисов и към лидера на ВМРО Красимир Каракачанов.



Джамбазов изпълни своя версия на известната "Бела, чао". Тя е популярна партизанска песен на италиански език от периода на Втората световна война. Музиката е по народни италиански мотиви, авторът е неизвестен.



"Каракачанов, Бойко Борисов, о, бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао… Партиджано – това сме ние, вие сте тия, другите…“, пее комикът във видеото.







View this post on Instagram A post shared by Игор Џамбазов (@igordzambazov)