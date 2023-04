© Стриймването на музика е новият начин да слушаме любимите си парчета отново и отново, а това едва ли ще се промени скоро. Като дори надминава очакванията на индустрията.



Според нов доклад на Luminate за изминалите три месеца от 2023 г. общият брой стриймвания на музика във всички платформи е надминал 1 трилион. Това постижение е отчетено на 31 март и до момента толкова бързо не бе достигано до 1 милиард стриймвания през годината.



Най-голям принос за достигането на постижението е парчето на Майли Сайръс "Flowers", което бе пуснато през януари. До момента то е събрало 1.16 милиард стриймвания в световен мащаб. Това прави песента и най-стриймваната за 2023 г. до момента.



След пускането си в началото на януари, песента, част от албума Endless Summer Vacation дебютира като номер едно в музикалната класация Billboard Hot 100 и запази тази позиция цели шест последователни седмици.



На второ място се нарежда SZA с "Kill Bill". Песента може да се похвали с 885 милиона стриймвания. Оригиналната песен на The Weeknd "Die For You" остава на трето място с 629 милиона стриймвания, пише Variety.



Силният старт на "Flowers" на Сайръс бе ясен още през януари, защото парчето счупи рекорда на Spotify за най-стриймвана песен в рамките на една седмица.