|Майката на Ана-Шермин жертва на домашно насилие
Изваяната Татяна Димитрова съперничи по сексапил на пищната си дъщеря и далеч не й отстъпва място. Родителката демонстрира стегната фигура, направена от тренировки във фитнес залата, които Татяна не пропуска.
Досега не се знаеше нищо в публичното пространство за родителите на една от най-коментираните участнички в "Ергенът: Любов в рая" Ана-Шермин Метушева. Преди броени дни се появи снимка на баща й Мейди Метушев, а риалити героинята най-сетне проговори за семейството си и тъмната страна, за която не споменаваше.
След скандалната сцена, в която Радослав прояви форма на физическа агресия към Габриела в шоуто, довела до сълзи и незабавното му отстраняване от шоуто, атмосферата стана напрегната. Докато жените обсъждаха случилото се на бара, именно Ана-Шермин беше първата, която прекъсна женското парти, за да сподели емоционална и шокираща изповед.
"Била съм свидетел на такива ситуации. Майка ми е била в такава и се е опитвала да се обърне към полицията в България - към някакъв орган, който може да я защити. Но само заради това, че баща ми е имал връзки, ситуацията се разреши така, че тя реши да се премести в Израел и се омъжи за чужденец", призна Ана-Шермин.
Тя сподели, че преживяното е оставило дълбок отпечатък в живота й, затова днес не позволява на мъж да я принизява или кара да мълчи.
Явно новият живот в Израел се е отразил добре и на двете, след като видимо и майка, и дъщеря са се тунинговали със силикон, спортуват активно, изглеждат предизвикателно за мъжете и живеят далеч по-желан живот, пише "България Днес".
