Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Майката на Ана-Шермин жертва на домашно насилие
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:43Коментари (0)43
©
По-секси ли е майката на ергенката Шермин от дъщеря си? Този въпрос витае със страшна сила сред почитателите на култовото риалити, а 99% от отговорите са положителни.

Изваяната Татяна Димитрова съперничи по сексапил на пищната си дъщеря и далеч не й отстъпва място. Родителката демонстрира стегната фигура, направена от тренировки във фитнес залата, които Татяна не пропуска.

Досега не се знаеше нищо в публичното пространство за родителите на една от най-коментираните участнички в "Ергенът: Любов в рая" Ана-Шермин Метушева. Преди броени дни се появи снимка на баща й Мейди Метушев, а риалити героинята най-сетне проговори за семейството си и тъмната страна, за която не споменаваше.

След скандалната сцена, в която Радослав прояви форма на физическа агресия към Габриела в шоуто, довела до сълзи и незабавното му отстраняване от шоуто, атмосферата стана напрегната. Докато жените обсъждаха случилото се на бара, именно Ана-Шермин беше първата, която прекъсна женското парти, за да сподели емоционална и шокираща изповед.

"Била съм свидетел на такива ситуации. Майка ми е била в такава и се е опитвала да се обърне към полицията в България - към някакъв орган, който може да я защити. Но само заради това, че баща ми е имал връзки, ситуацията се разреши така, че тя реши да се премести в Израел и се омъжи за чужденец", призна Ана-Шермин.

Тя сподели, че преживяното е оставило дълбок отпечатък в живота й, затова днес не позволява на мъж да я принизява или кара да мълчи.

Явно новият живот в Израел се е отразил добре и на двете, след като видимо и майка, и дъщеря са се тунинговали със силикон, спортуват активно, изглеждат предизвикателно за мъжете и живеят далеч по-желан живот, пише "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 983
21.10.2025 Изненадващ наследник на титлата на принц Андрю
21.10.2025 Меган Маркъл се завръща ударно
21.10.2025 Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
21.10.2025 Първият съпруг на Дженифър Лопес я съсипа с гневен пост: Спри да лъжеш
21.10.2025 Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за негов приятел
21.10.2025 Хладилник скара ерген и ергенка
предишна страница [ 1/164 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
Мит ли е обедняването? Реалните заплати са над два пъти по-високи за десетилетие
09:07 / 19.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
Шефът на Хърватската национална банка: Това чака България след 1 януари и еврото!
15:58 / 19.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, моля те, карай внимателно!"
09:11 / 19.10.2025
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
Президентът отиде в Смолян с личния си автомобил, бе посрещнат с аплодисменти
16:31 / 19.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
Влизането на България в Шенген
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: