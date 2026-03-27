Магърдич Халваджиян: Надявам се скоро да съобщя няколко добри новини
За пореден път доказахме, че смелостта да вярваш и да се бориш за уж, "невъзможните неща", за които всички ти казват: "Това няма как да стане" се отблагодарява по най-страхотния начин.
Много се надявам, скоро да съобщя на феновете на "Мамник" няколко наистина добри новини. Приятно гледане.
Това написа във фейсбук профила си продуцентът Магърдич Халваджиян малко преди старта на последния епизод на те сериала по БНТ "Мамник" по едноименната книга на Васил Попов.
Повечето зрители, а и читатели вече нямат търпение за екранизацията на продължението на романа, за което Plovdiv24.bg вече съобщи.
Новата книга "Мартар“, която авторът наскоро обяви, че е завършил, е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и актьорът Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети.
Още от категорията
Нова звездна раздяла
24.03
Специалистът предупреждава: Постите могат да натоварят организма, ако се превърнат в диета от хляб и ориз
22.03
Експерти: Не зареждайте на бензиностанцията, ако видите това
22:42 / 26.03.2026
Пролетните салати и страха от пестициди – има начин да сме сигурн...
15:16 / 26.03.2026
Пари, много пари при четири зодии от днес
09:00 / 26.03.2026
Дуейн Джонсън Скалата е просто неузнаваем
21:56 / 24.03.2026
Със сълзи на очите Нети обяви края
15:47 / 24.03.2026
Зрелищни морски приключения с игралната адаптация на "Смелата Вая...
13:44 / 24.03.2026
