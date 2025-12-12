Маги Томова от "Ергенът" проговори откровено за човека до себе си, като за първи път даде детайли за новата си връзка, макар и без да разкрива самоличността на мъжа."Причината да не искам да кажа кой е човекът, е, че отношенията ни са прекалено отскоро. До този момент всичко изглежда супер перфектно", признава блондинката пред Евгения Джаферович.По думите ѝ връзката се развива изключително леко и естествено, без напрежение и излишни драми."Отношенията ни се развиват наистина много гладко. Много добре се разбираме“, казва тя.Маги признава, че двамата са коренно различни като характери, но именно това ги прави добър екип."Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Например, той е супер спокоен, докато аз съм супер емоционална, първична, с къс фитил съм, бързо паля", разказва откровено риалити звездата.И допълва, че именно този контраст действа балансиращо в отношенията им: "Той е човекът, който балансира и ме кара доста често да се замислям за реакциите си."