ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Маги Гигова: Посещавала съм Истанбул много пъти, но при всяко следващо пътуване преоткривам нещо ново
Посещавала е мегаполиса много пъти, но при всяко следващо пътуване преоткрива нещо ново. Този път отива на гурме пътешествие по покана на "Go Türkiye“. "Опитахме толкова различни видове кухня. Антиохийската кухня залага и на тапасите, и на кебапите. Оказа се, че турците правят великолепно местно вино, най-различни видове – и розе, и бяло, и червено. Цял ден посветихме на уличната храна – пържени миди, печени пълнени картофи, шашлик. Оказа се, че има всякакви видове дюнер, включително черноморски.
Минахме през един магазин за туршии – не се сещам от какво нямаше туршия, включително и от банани. Може да си я купиш в малка чашка, да вървиш по улицата и да си ядеш туршията. Ходихме да ядем сладолед от козе мляко“, сподели журналистът и пътешественик.
При последното си пътуване за първи път се качва на телевизионната кула "Чамлъджа Тауър“, намираща се в азиатската част на града и издигаща се на височина 369 метра. Там се намира атракционът Mission Moon, който дава възможност на посетителите да се запознаят с космическата история на турската страна и да влязат в ракетен симулатор. "Те предвиждат 1934 г. да качат хора на Луната. Затова мястото се казва "Мисия Луна“ – то те въвежда в тази мисия. Там могат да бъдат видени истински скафандри, няколко ракети, едната от които е "Восток“, а другата – "Space X“, разказа Гигова.
Посещава и новия музей към "Света София“, наречен експериментален. "Влизаш от зала в зала и чрез 3D инсталация се потапяш в историята на "Света София“. потапяш се във въстанието Ника, виждаш градежа на "Света София“ от прочутия архитект Изидор. За първи път той изгражда кръгъл купол, който обаче по-късно се разрушава при земетресение. Неговият племенник – младият Изидор, измисля това, което в момента виждаме. Той прави купола по-лек с прозорци под него, което намалява вероятността да се разруши при земетресение. Тази изключителна конструкция е останала ненадмината чак до ХVІІ век, когато строят "Свети Петър“ във Ватикана“, разказа журналистът.
След завладяването на Константинопол "Света София“ е разграбена, но Мехмед ІІ позволява богослуженията там да продължат. "Превръща се в джамия доста по-късно. Гениалният архитект Мимар Синан построява минаретата и укрепва цялата постройка“, допълни Гигова.
Не пропуска и "Пера музей“, намиращ се в едноименния квартал. "Музеят задължително се разглежда от петия етаж надолу. Горе винаги има някаква съвременна експозиция. В момента са двама, канадец и американец, много политически ангажирани – в картините им можеш да видиш и Путин, и Тръмп, и Сталин, и кого ли още не. По-надолу има експозиция на един турски посланик в Европа, който е рисувал толкова детайлно – картините му са едва ли не като снимки. На следващия етаж пък са представени произведения на чужди художници, рисували в Истанбул по покана на турски посланици – предимно от ХІХ век, но има и от ХVІІІ. Много са интересни, защото това са свидетелства на времето. На първия етаж има постоянна експозиция на различни видове мерки – как са се развивали във времето, какво са представлявали“, разказа Магдалена Гигова.
На връщане от Истанбул посещава и интерактивния музей, намиращ се на летището. "Експозицията в момента е посветена на Анадола. От 60 музея в Анадола е взет по един експонат, който разказва историята на турската държава“, поясни Гигова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: