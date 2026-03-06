ЗАРЕЖДАНЕ...
Маги Джанаварова: Ние с моето картофче успяхме
Ето каква казва тя още с публикацията си, към която е добавила и няколко снимки:
Мога да кажа само едно, няма лошо да не афишираш любовта в социалните мрежи или обратното. Любовта си е само за мен(нас) и засега смятам да си остане така. Празнувайте я без да се замисляте дали сте пропуснали да снимате перфектния момент заедно.
А ние с моето картофче успяхме да си направим страхотни кадри.
