© В началото на годината Мадона обяви новите си творческите планове - които включват мащабно световно турне, повод за което са четирите десетилетия, откакто певицата стъпва на сцената.



И явно интересът към музикалното събитие е толкова голям, че сега звездата решава да добави още дати.



Турнето, озаглавено The Celebration Tour първоначално включваше 35 дати. Началото е на 15 юли във Ванкувър, Канада, а финалното шоу на 1 декември в Амстердам. На този етап Мадона не разкрива кога и къде са новите места, на които тя ще представи най-големите си хитове.



Звездата само сподели кратко видео в своя Instagram, към което, с типичния си ексцентризъм, лаконично пише: "Новите дати на турнето ще бъдат обявени скоро...!"



Кралицата на попа усилено се подготвя за престоящото събитие, пише Bang Premier. Според близки източници тя влага "всичко" в шоуто - и време, и много енергия. Фокусирана е върху това да го превърне в мащабен спектакъл, който феновете ще помнят дълго. И всеки един детайл е обмислен до най-малка подробност, пише Lifestyle.bg.



Говори се дори, че Мадона ще носи известния си конусовиден сутиен, с който някога често се появяваше на своите концерти. Проектираният от Жан-Пол Готие провокативен тоалет певицата облече за първи път на турнето си Blonde Ambition World Tour през 1990 г.



И сега, толкова години по-късно, 64-годишната изпълнителка е готова да "съживи" известната визия, заедно с други емблематични костюми от четиридесетгодишната си кариера.



The Celebration Tour ще бъде своеобразна разходка из дългата и успешна кариера на Мадона. Явно това ще се случва не само със средствата на музиката, но и чрез сценичните декори, ефектите и дори и облеклото. И в това няма нищо странно, предвид, че певицата е истински пионер не само в музикалната индустрия, но и по отношение на модата.



Серията от концерти има свое официално видео, пародия на филма за турнето ѝ от 1991 г. Truth or Dare.



От 20 януари билетите за турнето са пуснати в продажба.



