Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Мадона празнува!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:12Коментари (0)52
©
Тя е една от най-скандалните певици. Само този, който е присъствал на неин концерт знае какво е усещането от срещата с... Мадона. Днес, на 16 август, поп иконата навършва 67 години. Една от най-големите звезди в световния шоубизнес чества своя юбилей, а ние ще отбележим специалния ден като ви припомним някои любопитни факти от биографията ѝ.

Мадона Луиз Вероника Чиконе е родена в Бей Сити, Мичиган, на 16 август 1958 г. Продажбите на албумите ѝ са оценени на стойност около 400 милиона долара, припомня "Аз жената". Има два брака зад гърба си, като първият е с актьора Шон Пен, а вторият с режисьора Гай Ричи. Майка е на две биологични деца и четири осиновени. Споделяме няколко любопитни факта за Мадона.

Нейният баща е от италиански произход, а майка ѝ е от френско-канадски. Тя умира през 1963 година след боледуване от рак на гърдата.

Като малка, Мадона мечтаела да стане балерина.

Мадона е третото от общо шест деца: Мартин, Антъни, Паула, Кристофър и Мелани. Тя е най-голямата дъщеря.

През 1984 година Мадона се превръща в международна звезда, благодарение на албума си "Like a Virgin“, който успява да стане и албум номер едно в Billboard 200.

Знаете ли, че през 1985 г., Penthouse и Playboy публикуват редица голи снимки на Мадона, направени в първите ѝ години след преместването ѝ в Ню Йорк?

След като завършва колеж през 1977 година, заминава за Ню Йорк само с 35 долара в джоба си. Преди да започне да се занимава с музика е работила на няколко места с ниско заплащане, включително е продавала и понички в известна закусвалня.

Знаете ли, че клипът към песента ѝ "Justify My Love“ бива забранен за излъчване по MTV?

Още по темата: общо новини по темата: 4984
16.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
09.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/831 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: