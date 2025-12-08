След безкрайна серия от неуспешни връзки с посредствени използвачки Люси Дяковска изглежда най-накрая е намерила гадже на собственото си ниво, научи "Уикенд". Родната певица има връзка с 33-годишна китаристка, която е откритие на световната рок звезда Стив Вай и е свирила на една сцена с Роби Уилямс. Разликата във възрастта на двете влюбени дами е 17 години.Люси се е запознала с новата си любима покрай своята работа. Избраницата й Яси Хофер е родена е в Германия през октомври 1992г. и от малка свири на цигулка. На 12-годишна възраст обаче решава да се пренасочи към електрическата китара и изоставя всичко заради рок музиката, научи "Уикенд". Стигнало се дотам, че бъдещата професионална китаристка започнала да прекарва по 10 часа, затворена в стаята си, само за да свири. Изоставила дори училището. Момичето прави впечатление на световноизвестния китарист Стив Вай, който следи кариерата й, насърчава я и й помага да се качи на професионална сцена. Лека-полека младата Яси започва да свири с различни популярни изпълнители, сред които е дори Роби Уилямс, както и популярната германска група "Ноу Ейнджълс", в която пък пее българката Люси Дяковска. Това е историята на тяхното запознанство.Доскоро никой не подозираше, че между двете има нещо повече от чисто колегиални отношения. На рождения ден на Яси обаче българката пуска на страницата й в Инстаграм видео, запечатало някои от най-щастливите им моменти заедно, от което става ясно, че връзката им е романтична. За да няма никакви съмнения, че са влюбени, тя допълва клипа си с красноречиви обяснения в любов. Това на практика беше официализирането на тяхната връзка. След това българката и германката отново спряха да демонстрират личните си отношения – до миналия понеделник, когато отново пуснаха в социалните мрежи обща снимка, на която Люси целува Яси по бузата и пише на английски "Целувката". Явно отношенията им стават все по-здрави, а семейството на Яси подкрепя това.Ето и обяснението в любов на Люси към младата китаристка. "Днес искам да разкажа на света за теб. Пиша днес като жена, която все повече разбира, живее и най-вече чувства значението на щастието и любовта. Защото, по думите на Хеленe (Хелене Фишер – германска певица – б.а.), ти се появи в живота ми като светкавица... неочаквана, честна, значима... От нула до сто, твоето същество ме плени и никога повече не исках да бъда без твоята светлина. И сега ти стоеше там... във време, в което хората изискват, експлоатират, дърпат и крещят... скъпоценна, нежна, благодарна, безкористна, състрадателна, самоуверена. Твоят талант обхваща музикална вселена с милиони образи. Те са твоите образи, твоят свят и твоята душа. Да бъда твой фен, да ти се възхищавам и да бъда част от твоя свят е най-голямата ми привилегия. Принадлежност, доверие, уважение, признание... Красиви и силни думи, които мога да живея днес благодарение на теб", пише Люси.Това обаче не е всичко, което тя споделя уж с любимата си, а всъщност с целия свят, тъй като всеки може да прочете обяснението й в любов. Люси благодари на семейството на младата Яси, "че даде на този свят и на мен такава жизнена, интелигентна, талантлива и най-вече добросърдечна жена и личност, защото точно това си ти... Моят подарък. И това писмо, и особено аз, сме твоят подарък за 33-ия ти рожден ден. Моля те, никога не спирай да преследваш мечтите си, позволи ми да продължа да бъда част от тях", пише още Дяковска.Ето какво отговаря Яси: "Любов, доверие, радост, сигурност – точно това чувство изпитвам, когато сме заедно (цитирам Хелене). Времето с теб е невероятно красиво и ценно. Ти наистина си дар, най-красивото от всичко! С теб до мен всичко е толкова по-лесно – благодаря ти, че ми даде това чувство и обогати живота ми толкова много. И цитирам "Ноу ейнджълс", Хайде да си лягаме, бейби! Обичам те!".Това е първата публично известна връзка на българката, която е с жена на нейното ниво в кариерата. Досега звездата, която никога не е крила своята хомосексуалност, се е влюбвала все в посредствени момичета, които не изпъкват с професионални качества. Винаги се е смятало, че те са с нея основно за пари и слава. Сред публично известните са Камелия, в която преди 13 години Дяковска влезе във "ВИП Брадър", закръглена брюнетка, с която певицата често беше засичана из софийските улици, и танцьорката Марсела, за която Люси дори беше сгодена и гледаше децата й като родна майка.След като я заля с любовни обяснения в социалните мрежи от типа на тези към Яси, засуканата Марсела я изостави и звездата за пореден път остана с разбито сърце. Явно обаче тя не се отказва да търси любовта и може би най-после е намерила истинската – с човек на своето ниво, който споделя интереса й към музиката.