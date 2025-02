Люси Дяковска: Този ден постави камък в сърцето ми

© Любимата на хиляди певица Люси Дяковска отбеляза 5 февруари като една от съдбоносните дати в живота ѝ.



Ето както написа тя:



"5 февруари е денят, който ме преследва вече 24 години... На 5 февруари 2021 г. животът се промени за мен, за четири други страхотни жени, за роднини, близки и милиони хора, сингълът "Daylight in Your Eyes" беше пуснат в продажба и голямото пътешествие през света на No Angels започна...



Въпреки това, този ден преди точно 5 години постави камък в сърцето ми... Най-важният човек в живота ми, майка ми, пое последния си дъх в 7.43 и ни напусна... След тежък инсулт през май 2019 г. прекарахме ден и нощ заедно и прекарахме незабравимо време...е...за съжаление твърде кратко...



На първата годишнина от нейната смърт животът ми даде подарък, който тя искаше от много дълго време...



Срещнах отново моите страхотни жени и No Angels отпразнуваха 20-ата си годишнина... вероятно и тя е почерпила...



След мрака и неописуемата болка от загубата, 5 февруари трябваше да донесе нещо прекрасно. Беше рано сутринта в Австралия и милиони хора седяха развълнувани и трескаво гледаха телевизия RTL...



Когато Соня извика името ми, всъщност не осъзнавах какво се случва, просто усетих как всичко се отваря над мен и сълзите ми потекоха... Трябваше да означава нещо в този ден, да събера гласовете на зрителите и да се върна като победител и кралица!!!



Днес, година по-късно, на петата годишнина от смъртта на майка ми и 24 години след излизането на "Daylight", аз съм... очевидно тъжна и често самотна, защото тя вече не е тук...



Но любовта, щастието, надеждата, благодарността, смирението, отговорността ме носят през живота с отворени обятия, защото си струва да живееш и да обичаш...



В този смисъл...



I wanna be daylight in your eyes,



I wanna be sunlight, only warmer,



I wanna be daylight in your eyes,



I wanna be love, only stronger.



(Искам да съм дневна светлина в очите ти,



Искам да съм слънчева светлина, само че по-топла,



Искам да съм дневна светлина в очите ти,



Искам да бъда любов, само че по-силна)".