Любо Киров вдигна баровска къща, съсед е на бивш премиер
Новият дом – личен проект и отражение на характера му
Новата къща не е просто имот, а истински личен проект. Всеки детайл е замислен от самия певец – нещо, което не е изненада, предвид факта, че плевенчанинът е завършил Художествената академия. За разлика от годините, в които живееше в апартамент, днес Любо цени уединението, свободата и възможността да бъде себе си, без любопитни погледи зад оградата.
Просторният му нов дом се намира в един от зелените и престижни квартали в покрайнините на София, в близост до столичния Ринг Мол и тузарски затворени комплекси от къщи, предпочитани от заможни и дискретни обитатели. Запознати шушукат, че сред съседите на Любо е и бившият министър-председател на България Иван Костов – още един знак за високия статус и спокойствието на района, който певецът е избрал за свой нов дом.
Имотът впечатлява с мащаб – два етажа, бяла каменна фасада и всички удобства, достойни за артист от неговия ранг. В двора има басейн и истинска овощна градина с череши, круша, орех и ябълка. Самият Киров с усмивка признава, че не е майстор-градинар, но се наслаждава на зеленината и спокойствието, които тя му носи.
Любимият му ритуал са барбекютата на открито, където често събира близки приятели и колеги – Графа, Поли Генова, Мария Илиева и Орлин Павлов. За Любо истинските разговори не се случват в кухнята, а под открито небе.
Неотдавна певецът показа дома си и в телевизионен ефир, гостувайки в предаването "На кафе". Той сам признава, че това не е място за самота, а пространство за близост, споделяне и истинност.
В светските среди все по-често се коментира, че Киров умело балансира между сцената, уюта на новата си къща и имотите си в Гърция, които му носят финансова независимост. Дали това е част от по-голям план за живот между България и южната ни съседка, или просто разумна инвестиция – засега остава тайна.
Гръцката връзка – тиха, но доходоносна
Запознати разказват, че Любо е вложил сериозни средства в туристически имоти в района на Неа Перамос, недалеч от Кавала – любима дестинация за българските летовници. Там той е закупил парцел, върху който постепенно са се появили две модерни бунгала, предназначени за отдаване под наем през активния летен сезон.
Бунгалата са стилни, уютни и напълно оборудвани – в духа на естетиката, която Любо налага и в личния си живот. Цените не са от най-ниските, но локацията и комфортът си казват думата, а сезонът често е запълнен месеци напред. Така певецът си осигурява стабилен допълнителен доход, без да афишира бизнеса си – за разлика от много свои колеги.
Предприемачески нюх и поглед към Италия
Сериозните приходи от турнета и музикални проекти отдавна превръщат Любо Киров не просто в попзвезда, а в артист с нюх към инвестициите. По слухове той дори оглежда възможността за покупка на имот в италианския град Бари – очарован от южния дух и морската атмосфера.
Дом, в който влизат само истинските хора
В новия му дом често гостуват Михаела Маринова, чийто музикален продуцент е Любо, както и актьорът Боян Арсов. Киров не крие, че през годините е бил разочарован от хора, които са се възползвали от идеите му, но това не е затворило сърцето му за нови приятелства.
В интервю за Мон Дьо той признава, че говори така, както би говорил у дома – без роли и без маски. За Бог, за любовта и за честността, когато никой не гледа.
Новата къща край София не е просто поредният имот в портфолиото на Любо Киров. Тя е символ на лична еволюция – от градски апартамент към осъзнат, балансиран живот, в който сцената, домът и инвестициите съжителстват в хармония. Без излишен шум, но с много стил, разум и дългосрочна визия, пише HotArena.
