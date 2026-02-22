ЗАРЕЖДАНЕ...
Любо Киров с национално турне в 13 града
Футурофония е авторски създадена дума от Любо Киров, която съчетава futurо – произлиза от латинското futurus, което означава предстоящ, бъдещ, имащ намерение да бъде или бъдеще. Използва се за събития, които предстоят, планирани или перспективни; и phonia - произлиза от гръцката дума phōnē (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония.
"Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено“, разказват от екипа на Киров.
По време на националното турне "Футурофония“ публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо, информира БТА. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади.
