Виктория Кузманова, популярна инфлиенсърка и приятелката на Димитър Рачков, развълнува своите последователи с емоционален пост в социалните мрежи, видя. Тя сподели, че затваря салона за красота, който развива от години. Виктория разкрива, че именно там са се случили едни от най-важните събития в живота ѝ. Последователите ѝ побързаха да я подкрепят с мили коментари и пожелания за успех и щастие в новото начинание. Ето какво написа Виктория:Днес е последният ден на това място, което 10 години наричах дом. Изградих го с толкова много любов. Тук мина цялата ми бременност, тук Кари направи първите си крачки, проговори и порасна пред очите ми.Сърцето ми е пълно с благодарност за всеки спомен, смях и сълзи. И ето, че идва моментът — не да затворя страница, а да затворя цяла книга и с трепет да отворя нова.Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво.