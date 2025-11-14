В Световния ден за борба с диабета - 14 ноември любимата на волейболния ни национал Алекс Николов Юлита Димитрова сподели, че живее с много неприятно заболяване - диабет:"Като жена с диабет знам какво е тялото ти да те предава, а духът ти – никога. Знам какво е да изглеждаш крехка, но да водиш войни, които никой не вижда. Да се усмихваш красиво, докато в себе си броиш стойности, секунди, страхове."Тя сподели, че животът с диабет е ежедневна борба, но също така и урок по устойчивост и смелост."Днес не празнуваме диабета, а говорим за нас – хората, които живеем въпреки него с тихите битки, безсънните нощи и малките победи. За волята на онези, които не се отказват. Благодаря на човека до мен. Той никога не ме е съдил, никога не ме е карал да се чувствам по-малка. Той е моят дом, моята опора, моето спокойствие в хаоса."Тя отправи послание към всички: "Не сте диагноза, вие сте живот. Не сте слабост, вие сте сила."