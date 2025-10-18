Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка

© Една от най-големите риалити звезди от Враца се похвали с нова придобивка, пише BulNews. Любимката от кулинарното предаване Hell's Kitchen Цвети Миленова си сложи силикон.



За пластичната интервенция разкри самата тя в социалните мрежи. Откакто е минала процедурата, красавицата гордо пъчи напращелия си бюст на множество снимки в профилите си във фейсбук и инстаграм.



Промяната не остана незабелязана от нейните последователи, които я поздравяват за новата визия и шеговито подмятат, че завиждат на италианеца Патрицио, който ще се радва на пищните форми на врачанката.



Научихме, че пластичната операция е направена от столичния експерт в естетичната хирургия д-р Калоян Денков. Той е известен с множеството си доволни клиенти и винаги добрите си резултати.



Цвети Миленова стана популярна като една от най-колоритните участнички в Hell’s Kitchen България, където зрителите я запомниха с енергията, хумора и емоционалния ѝ характер.



След края на предаването тя откри любовта в лицето на новия си шеф - Патрицио Бордигони, в чийто италиански ресторант започна работа след формата. След това той също мина през школата на шеф Виктор Ангелов и в ефир предложи брак на своята любима.



Двамата се радват на славата си на врачанската "звездна двойка“ и са сред най-разпознаваемите лица в града.