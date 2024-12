Любим комик и актьор на цял свят издъхна в съня си

© Дик Капри, легендарният комик и актьор, почина мирно в съня си в четвъртък на 93-годишна възраст.



Синът на Капри, Джеф Капри, потвърди новината пред TMZ, споделяйки, че Дик е прекарал Коледа със семейството си във Флорида преди смъртта си. Въпреки че Капри беше диагностициран с кървяща разширена аорта, лекарите не можаха да го оперират поради възрастта му. Въпреки това той продължаваше да се наслаждава на живота, прекарвайки качествено време със семейството си.



"На Коледа Дик хапна от любимия си ресторант преди да си легне, където почина мирно в съня си", каза синът му Джеф в изявлението.



Роден като Ричард Капри в Рединг, Пенсилвания, Дик има дълга кариера в комедията и актьорството. Работил е с някои от най-големите звезди в индустрията, включително Франк Синатра, Лайза Минели и Том Джоунс. Комедийната му кариера започва рано, изпълнявайки шоута за клиенти в бакалията на баща си и в крайна сметка той напуска работата си, за да се занимава с комедия на пълен работен ден.



Капри печели национална слава през 1973 г., докато е на турне с Енгелберт Хъмпърдинк, а по-късно свири на двама американски президенти - Джералд Форд и Джордж Буш. Известен със смесването на комедия и пантомима, Капри развива отличителен стил, който го отличава от традиционните стендъп комици. Кариерата му го отвежда до емблематични зали като Radio City Music Hall и MGM's Grand Hotel в Лас Вегас. Дебютира на Бродуей през 1991 г. в шоуто "Catskills on Broadway“.



В допълнение към работата си на сцена, Капри се появява във филми като "They Still Call Me Bruce“ (1987) и "Bittersweet Place“ (2005). Неговият син Джеф продължава наследството на баща си с представления в цялата страна, включително участия в "Comics Unleashed“ и "Last Comic Standing“.