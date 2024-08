Любим актьор от "Хубава жена" празнува днес

© Ричард Гиър празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Той е роден на 31 август 1949 година във Филаделфия. Той е второто от общо пет деца (има три сестри и един брат) в семейството на домакинята Дорис и застрахователния агент Хомър. През ученическите си години свири на музикални инструменти и пише музика за постановки. Завършва гимназия през 1967 година и печели стипендия за университета в Масачузетс, където изучава философия и драматично изкуство. След две години прекъсва следването си, за да се посвети на театъра.



Първата му голяма роля е в рок-мюзикъла "Grease“ (1973), поставен в Лондон. През следващите години участва в редица пиеси, сред които е и "Укротяване на опърничавата“ по Шекспир. Гиър дебютира в киното през 1970 с епизодични роли. През 1977 е забелязан с изпълнението си във филма с участието на Даян Кийтън "Looking for Mr. Goodbar“. На следващата година получава главната роля във филма на Терънс Малик "Days of Heaven“.



През 1980 г. изпълнява на Бродуей ролята на затворник в концентрационен лагер в пиесата "Bent“, за която е отличен с наградата "Theatre World Award“. През същата година култовата му роля във филма на Пол Шрайдър "Американско жиголо“ изстрелва актьорската му кариера нагоре, а участието му през 1982 в "Офицер и джентълмен“ затвърждава статута му на звезда. В този период актьорът се отправя и на пътешествие из Хондурас, Никарагуа и Салвадор – точно по времето на гражданската война там. Посещава много бежански лагери.



През годините, следващи завръщането, му кариерата му се върти около успешни и неуспешни филми, докато не изиграва сполучливите си превъплъщения в трилъра на Майк Фигис "Вътрешни афери“ (1990) и в романтичната мелодрама "Хубава жена“ (1991), която се превръща в една от класиките на този жанр. Гиър продължава с успешни роли във филми като "Съмърсби“ (1993), "Първичен страх“ (1996) и "Булката беглец“ (1999), където за втори път си партнира с актрисата Джулия Робъртс.



През 2002 г. Ричард Гиър посвещава много време, за да се подготви за изпълнението си в мюзикъла "Чикаго“, за който е отличен заслужено със "Златен глобус“ и номиниран за наградата "Оскар“. Следва музикалната драма от 2004 "Ще танцуваме ли?“, където си партнира с Дженифър Лопес, а през 2008 излезе и екранизацията на романа на Никълъс Спаркс "Нощи в Роданте“ с участието на Даян Лейн.



През 1991 г. Гиър се жени за популярната манекенка Синди Крофърд. Бракът им се разпада четири години по-късно. След това живее с актрисата Кари Лоуъл, от която има син.