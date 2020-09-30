Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Ëóèçà Ãðèãîðîâà ðîäè ìîì÷å, èìåòî - äîñòà ñòðàííî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:51 / 30.09.2020Êîìåíòàðè (4)35
©
Àêòðèñàòà Ëóèçà Ãðèãîðîâà ðîäè ìîì÷å. Çà ãîëÿìîòî ñúáèòèå ìëàäàòà ìàéêà ñúîáùè ñàìà òàçè ñóòðèí âúâ Ôåéñáóê ñúñ ñíèìêà.

Áåáåòî å íàðå÷åíî Áðàí, íî å òàéíà äàëè ñåìåéñòâî Ìàêàðèåâè å ðåøèëî äà ãî êðúñòè òàêà íà ãåðîÿ îò "Èãðà íà òðîíîâå", èëè ïîâîäúò å äðóã.

Ëóèçà Ãðèãîðîâà âåäíàãà áå çàñèïàíà îò ÷åñòèòêè è ïîæåëàíèÿ çà çäðàâå è êúñìåò íà áåáåòî.

Ïî âðåìå íà áðåìåííîñòòà ñè Ëóèçà Ãðèãîðîâà-Ìàêàðèåâ íåïðåñòàííî ïðàâåøå ïóáëèêàòà â ñîöèàëíàòà ìðåæà ñúïðè÷àñòíà ñúñ ñâîåòî ñúñòîÿíèå íà òðåïåòíî î÷àêâàíå íà ïúðâàòà é ðîæáà, êàòî äîðè ñå ðàçñúáëå÷å çà ôîòîñåñèÿ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 208
29.09.2020 »
29.09.2020 »
28.09.2020 »
28.09.2020 »
28.09.2020 »
27.09.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/35 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Äîñòà ñòðàííî, äà ãî êðúñòè íà èíâàëèä ðŸ˜€
nevena_t
Ïðàçíèê íà ïåíñèîíåðà â Æ.Ð.Òðàêèÿ.Ëè÷íî êìåòúò Êîñòàäèí Äèìèòðîâ íè ïîçäðàâè.
ïðåäè 2 ÷. è 23 ìèí.
+3
 
 
Êúäå èç÷åçíàõà õóáàâèòå áúëãàðñêè èìåíà?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Ñåïòåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Õîðîñêîï çà äåíÿ
Êóïà íà Áúëãàðèÿ, ñåçîí 2020 - 2021
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: