Лора Караджова поразително е заприличала на писателката, сценарист и режисьор Милена Фучеджиева. Певицата преди дни се появи по телевизията, за да разкаже за наскоро роденото си трето бебе. Вместо с разказа си обаче, тя впечатли най-силно с напълно промененото си лице.Ако видите Лора Караджова в момента, трудно ще я разпознаете. Тя вече не прилича на себе си. След третото раждане в началото на декември, когато на бял свят дойде синът й Никола, певицата явно е решила да освежи лицето си и да изглади бръчки с ботокс. Който й е правил процедура, е постигнал ефект на цялостна промяна във физиономията на звездата. Не е ясно дали е търсен ефект, но чертите на дъщерята на Данчо Караджов така са се променили след интервенцията, че тя вече изглежда като сестра на популярната писателка, сценарист и режисьор Милена Фучеджиева. Сравнение между двете дами категорично показва прилика, която доскоро не се забелязваше.Лора като цяло не е сред жените, които са популярни със склонност да променят външния си вид с пластични операции и филъри. Въпреки това обаче разкрасителните процедури не са й чужди и тя не крие, че от време на време ляга под ножа. Първият път е преди 11 години, след раждането на дъщеря й Алиса. Детето идва на бял свят през октомври 2014 г., а няколко месеца след това майката разкрива по телевизията, че си е уголемила бюста със силикон. По думите й, всички знаят, че раждалите жени се разделят с хубавите си форми, затова се налагало да се помогне са природата с импланти. По онова време певицата е на 31 години. Татко на детето е варненецът Валентин Славов. Той има дълга връзка с певицата, която обаче се разпада сравнително бързо след раждането на момичето.Шест години по-късно Лора ражда син – Матео. Бащата е музикантът Марсел Рохас, а детето идва на бял свят отново след дълга и сериозна връзка. Този път звездата не споделя публично за разкрасяване под ножа, нито за инжекции, но сега – вече 43-годишна, тя очевидно си е правила корекции. Това стана ясно в интервюто й в "Преди обед" по Би Ти Ви преди няколко дни. Странно е, че вече не прилича нито на майка си, нито на баща си, чието женско копие е била цял живот, а на Милена Фучеджиева, пише "Уикенд".